Верховна рада підтримала у першому читанні проєкт закону № 2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.

Зокрема, метою законопроєкту є погашення дебіторської та кредиторської заборгованості ДП “Енергоринок”.

Документ містить норми, які регулюють відносини, пов’язані із погашенням заборгованості, що утворилась на оптовому ринку електричної енергії України.

Учасниками процедури погашення заборгованості є члени оптового ринку електричної енергії (суб’єкти господарювання, які до дати початку дії ринку електричної енергії, були стороною за Договором між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15.11.1996, та здійснювали господарську діяльність, пов’язану з диспетчерським управлінням об’єднаною енергетичною системою України; виробництвом електричної енергії; передачею електричної енергії; постачанням електричної енергії; розподілом електричної енергії; оптовим постачанням електричної енергії, тощо), їх кредитори та дебітори та інші суб’єкти господарювання, які визначені законопроектом.

Документом, зокрема, пропонується запровадити наступні механізми погашенням заборгованості:

проведення взаєморозрахунків;

погашення (списання) заборгованості;

відступлення права вимоги або заміна сторони у зобов’язанні;

встановлення цільової надбавки до тарифу на розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електромережами операторам системи розподілу.