Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №3364-1-д проголосували 274 народні депутати.

Документ є євроінтеграційним. Згідно із пояснювальною запискою, його метою є “здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії у відповідності з вимогами Третього енергопакету ЄС”.

Як пояснив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики, ініціатор законопроєкту Андрій Герус, документ “дозволяє сертифікувати НЕК “Укренерго”, як оператора системи передачі європейського зразка”.

Відповідні зміни будуть внесені до закону України “Про ринок електричної енергії”.

“Це ще один крок, який наближує Україну до інтеграції об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E”, – зазначив Герус.

Як наголосила, виступаючи в ВР, нардеп від “Європейської Солідарності”, голова комітету ВР з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, вказаний євроінтеграційний законопроєкт, дійсно дозволить приєднатися до Європейської енергетичної системи та припинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

“Після того, як євроінтеграційний законопроєкт “вичистили” і доопрацювали, він є дійсно необхідним для того, щоб Україна нарешті здійснила крок, яким зможе приєднатися до Європейської енергетичної системи. А це означає підвищену безпеку, нашу національну енергетичну безпеку для України. Це означає потенційне зниження цін для наших споживачів і для нашої промисловості. Це означає нарешті закриття цього ганебного імпорту з РФ і з Білорусі, яким ми даємо можливість впливати на нашу політику, на нашу безпеку і на наше життя країні-агресору”, – наголосила нардеп.