Верховна Рада України ухвалила сьогодні в першому читанні законопроєкт про надання держгарантій у забезпечення зобов'язань за кредитами для малого і середнього бізнесу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3659-д проголосували 255 народних депутатів.

Так, документом пропонується внести зміни до закону “Про державний бюджет України на 2020 рік”.

Законопроєктом передбачено введення механізму “державних гарантій на портфельній основі” як часткового забезпечення боргових зобов’язань за кредитами мікро, малого та середнього бізнесу (в розмірі до 80 % від загальної суми таких зобов’язань).

На 2020 рік пропонується встановити ліміт таких гарантій в обсязі 5 млрд гривень. Гарантії надаватимуться за рішенням Кабінету Міністрів (за погодженням з комітетом ВР з питань бюджету).

Крім того, документом пропонується надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням Кабміну випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком до закону про держбюджет.