Про це повідомляють #Букви.

Законопроєкт спрямований на запровадження адреси офіційної електронної пошти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка використовуватиметься в судах для направлення учасникам судового процесу копій рішень, ухвал, судових повісток та інших документів в електронній формі.

Документом передбачено, під час оформлення паспорта громадянина України вперше особі автоматично присвоюється офіційна електронна адреса. Те саме і під час обміну паспорта за умови згоди про присвоєння офіційної електронної адреси.

Також листи та/або повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, вважатимуться такими, що надіслані та офіційно вручені та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їхнього направлення.

Фото: #Букви

Також пропонується внесення змін до процесуальних кодексів щодо створення можливості використання учасниками судового процесу, адвокатами, приватними виконавцями, арбітражними керуючими та судовими експертами офіційних електронних адрес.

  • Верховна Рада, 16 листопада, у другому читанні проголосувала за законопроєкт №3504 “Про медіацію”, який стосується позасудової процедури врегулювання спорів.