Сьогодні, 16 листопада, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 3860 про запровадження електронної адреси як офіційного способу комунікації з підприємцями та громадянами.

Про це повідомляють #Букви.

Законопроєкт спрямований на запровадження адреси офіційної електронної пошти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка використовуватиметься в судах для направлення учасникам судового процесу копій рішень, ухвал, судових повісток та інших документів в електронній формі.

Документом передбачено, під час оформлення паспорта громадянина України вперше особі автоматично присвоюється офіційна електронна адреса. Те саме і під час обміну паспорта за умови згоди про присвоєння офіційної електронної адреси.

Також листи та/або повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, вважатимуться такими, що надіслані та офіційно вручені та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їхнього направлення.

Також пропонується внесення змін до процесуальних кодексів щодо створення можливості використання учасниками судового процесу, адвокатами, приватними виконавцями, арбітражними керуючими та судовими експертами офіційних електронних адрес.