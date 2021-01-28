Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про реформу Служби безпеки України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3196-д проголосували 285 народних депутатів.

Законопроєкт спрямований “на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України щодо забезпечення державної безпеки і приведення законодавства, що регулює її діяльність, у відповідність із сучасними викликами та загрозами”.

Законопроєкт повинен замінити закони “Про Службу безпеки України” та “Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України”, якими зараз регулюється діяльність СБУ.

Проєкт закону дає можливість звільнити СБУ від невластивих для неї функцій. Так, серед іншого, ліквідуються спецпідрозділи СБУ із боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Відтак, Служба безпеки не буде займатися невластивими їй розслідуваннями економічних і корупційних злочинів.

Основними напрямками СБУ будуть контррозвідувальна діяльність, боротьба з тероризмом, захист національної державності, кібербезпека і охорона державної таємниці.

Пропонується розмежувати контррозвідувальний і оперативно-розшуковий види діяльності СБУ.

Планується істотно посилити напрям контррозвідувального захисту гілок влади.

Також особливу увагу в законопроєкті приділено: контррозвідувальному захисту економіки; недопущенню контролю над критичною інфраструктурою України з боку компаній, афілійованих до країни-агресора; попередженню підривної діяльності іноземних спецслужб в українському інформаційному просторі.

Істотно обмежується правоохоронна функція СБУ шляхом поступової, до 2024 року, передачі функції досудового розслідування в Державне бюро розслідувань.

Документом передбачена часткова демілітаризація Служби безпеки з переходом на спеціальні звання.