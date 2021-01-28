Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3196-д проголосували 285 народних депутатів.

Законопроєкт спрямований “на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України щодо забезпечення державної безпеки і приведення законодавства, що регулює її діяльність, у відповідність із сучасними викликами та загрозами”.

Законопроєкт повинен замінити закони “Про Службу безпеки України” та “Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України”, якими зараз регулюється діяльність СБУ.

Проєкт закону дає можливість звільнити СБУ від невластивих для неї функцій. Так, серед іншого, ліквідуються спецпідрозділи СБУ із боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Відтак, Служба безпеки не буде займатися невластивими їй розслідуваннями економічних і корупційних злочинів.

Основними напрямками СБУ будуть контррозвідувальна діяльність, боротьба з тероризмом, захист національної державності, кібербезпека і охорона державної таємниці.

Верховна Рада 28 січня

Пропонується розмежувати контррозвідувальний і оперативно-розшуковий види діяльності СБУ.

Планується істотно посилити напрям контррозвідувального захисту гілок влади.

Також особливу увагу в законопроєкті приділено: контррозвідувальному захисту економіки; недопущенню контролю над критичною інфраструктурою України з боку компаній, афілійованих до країни-агресора; попередженню підривної діяльності іноземних спецслужб в українському інформаційному просторі.

Істотно обмежується правоохоронна функція СБУ шляхом поступової, до 2024 року, передачі функції досудового розслідування в Державне бюро розслідувань.

Документом передбачена часткова демілітаризація Служби безпеки з переходом на спеціальні звання.

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Верховна Рада 28 січня

Фото: #Букви

  • Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки України. Воно буде створено замість податкової міліції.