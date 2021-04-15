Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4416-1 проголосували 260 народних депутатів.

Законопроектом пропонується визначити об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку.

Також передбачені:

компенсація керуючим компаніям та ініціаторам створення індустріальних парків – суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж;

компенсація учасникам індустріальних парків частини відсоткових платежів за кредитами у залежності від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їх господарської діяльності;

часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку, тощо.

Фото: #Букви

Очікується, що закон сприятиме перетворенню вітчизняних індустріальних парків на каталізатор промислового розвитку та залучення прямих інвестицій в українську економіку.

Індустральні парки – це облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники ІП можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, науково-дослідну діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.