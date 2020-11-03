Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у зону бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 3984 проголосували 279 нардепів.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Згідно з пояснювальною запискою, зараз правоохоронці не мають змоги на належному рівні здійснювати оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування кримінальних правопорушень на території проведення операції Об’єднаних сил.

Це не сприяє своєчасному і якісному документуванню фактів: загибелі або поранення громадян України та інших осіб внаслідок обстрілів; проявів сепаратизму; терористичної діяльності; участі осіб у незаконних збройних формуваннях, їх фінансування та підтримки; пошкодження будівель і споруд; забруднення землі, вод; порушення прав і свобод людини і громадянина тощо.

Законопроєктом пропонується встановити обов’язковість допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів на територію проведення операції Об’єднаних сил.

Також пропонується надати повноваження командувачу Об’єднаних сил визначати порядок їх допуску.