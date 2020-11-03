Про це повідомляють #Букви.
За проєкт закону № 3984 проголосували 279 нардепів.
Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.
Згідно з пояснювальною запискою, зараз правоохоронці не мають змоги на належному рівні здійснювати оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування кримінальних правопорушень на території проведення операції Об’єднаних сил.
Це не сприяє своєчасному і якісному документуванню фактів: загибелі або поранення громадян України та інших осіб внаслідок обстрілів; проявів сепаратизму; терористичної діяльності; участі осіб у незаконних збройних формуваннях, їх фінансування та підтримки; пошкодження будівель і споруд; забруднення землі, вод; порушення прав і свобод людини і громадянина тощо.
Законопроєктом пропонується встановити обов’язковість допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів на територію проведення операції Об’єднаних сил.
Також пропонується надати повноваження командувачу Об’єднаних сил визначати порядок їх допуску.
- Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора України передасть Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей стосовно “зеленого коридору” для відходу українських сил під Іловайськом.