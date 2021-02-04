Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, який стосується "упорядкування окремих питань захисту викривачів" корупції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3450 після тривалого обговорення проголосували 253 нардепа.

Варто відзначити, що нардепи від “Слуги народу” під час розгляду проєкту закону активно обговорювали в чаті, як його “розбалансувати”, щоб в результаті документ був ветований.

“Слуг” у чаті закликали “провалити правки”.

Про що законопроєкт?

Законопроєкт передбачає запуск Єдиного порталу повідомлень для викривачів корупції.

“Проєктом закону пропонується внести зміни до закону “Про запобігання корупції”, які створять правову основу для здійснення повідомлень викривачів через Єдиний портал повідомлень, що сприятиме належному та якісному упорядкуванню процедури розгляду повідомлень про корупцію”, – зазначається в пояснювальній записці до документа.

Рішення про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів буде приймати Національне агентство з попередження корупції.

До початку роботи такого порталу повідомлення приймаються через канали і розглядаються в порядку, які діяли до ухвалення цього закону.

Законопроєкт також вносить низку змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства, які гарантуватимуть реалізацію права викривачів на захист у судах з боку адвокатів системи безоплатної правової допомоги (тобто гарантується безкоштовна правова допомога).

Відповідно до законопроєкту, розмір винагороди викривачів корупції складе 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або від розміру заподіяного державі збитку від злочину (після винесення обвинувального вироку судом і відшкодування в дохід держави – в порядку конфіскації, спецконфіскації – грошей, цінностей та іншого майна).

Розмір винагороди не може перевищувати 3 тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на момент скоєння злочину.

Повідомлення від викривачів підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація містить дані, що підтверджують корупційний злочин. Викривач повинен пояснити, звідки йому стали точно відомі дані про вчинення корупційного правопорушення.

Повідомити про факт корупції можна і анонімно.