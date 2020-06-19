Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За документ проголосували 285 народних депутатів.
Законом передбачено комплексне врегулювання питань:
- функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів;
- функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також розбудови їх інфраструктури;
- забезпечення захисту прав власників облігацій, зокрема, шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій, у відповідності до найкращих світових практик.
Документ визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.
Згідно з законом також планується створити модель Багатосторонньої торгівельної системи (MTF) – ринок для малого та середнього бізнесу, і запровадити гнучкий ринок облігацій і контрактів деривативів – Організовану торгівельну систему (OTF).
- Раніше народні депутати України створили Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів.