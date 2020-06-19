Верховна Рада сьогодні на засіданні підтримала закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 285 народних депутатів.

Законом передбачено комплексне врегулювання питань:

функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів;

функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також розбудови їх інфраструктури;

забезпечення захисту прав власників облігацій, зокрема, шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій, у відповідності до найкращих світових практик.

Документ визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.

Згідно з законом також планується створити модель Багатосторонньої торгівельної системи (MTF) – ринок для малого та середнього бізнесу, і запровадити гнучкий ринок облігацій і контрактів деривативів – Організовану торгівельну систему (OTF).