Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким передбачено посилення відповідальності за ухилення від військової служби, а також запроваджується новий вид служби.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3553 проголосували 256 нардепів.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Законопроєктом пропонується внести до Кодексу законів про працю України, Житлового кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, а також 35 законів низку змін.

Зміни в пояснювальній записці до документа аргументовані необхідністю “удосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних сил України” та інших законних військових формувань “високопрофесійним особовим складом – як у мирний час, так і в особливий період”. Наголошується на необхідності “привести систему військового обліку і діяльності місцевих органів військового управління у відповідність зі стандартами НАТО”.

Посилення покарання за ухилення від мобілізації

Згідно зі змінами до законодавства, норми про покарання поширюються не лише на призовників та військовозобов’язаних, а ще й на резервістів.

У Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується внести зміни, які в рази підвищують суми штрафів для призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

• за порушення правил військового обліку – штраф від 30 до 50 (було 5-7) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 850 грн;

• за повторне порушення правил військового обліку протягом року або ж порушення таких правил в особливий період – штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (було 10-15), тобто від 850 до 1700 грн;

• за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – штрафи від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів (1700 – 3400 грн) для громадян (було від 10 до 30 мінімумів); і від 200 до 300 мінімумів для посадових осіб, або 3400 – 5100 грн (було від 30 до 100 мінімумів);

• за повторне порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або ж порушення таких правил в особливий період – від 200 до 300 мінімумів для громадян (3400 – 5100 грн) і від 300 до 500 мінімумів для посадових осіб (5100 – 8500 грн);

• за умисне пошкодження або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними та резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), що спричинило їх втрату – штраф від 30 до 50 мінімумів, тобто від 510 до 850 грн (було від 1 до 3 мінімумів); а за повторне таке порушення протягом року або проблеми з документами в особливий період – від 50 до 100 мінімумів, або від 850 до 1700 грн.

Справи про вказані адміністративні правопорушення та накладення штрафів розглядатимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (крім порушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки).

До Кримінального кодексу пропонується внести зміни, згідно з якими:

• Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років (зараз за ухилення від призову за мобілізацією передбачено позбавлення волі на строк від 2 до 5 років).

• Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, – буде каратися штрафом від 300 до 500 мінімумів доходів громадян (5100 – 8500 грн) або виправними роботами на строк до 1 року (чинним законодавством передбачено штраф до 50 мінімумів, виправні роботи до 2 років або арешт до 6 місяців).

• За ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів передбачено штраф від 500 до 700 мінімумів (8500 – 11 900 грн) або виправні роботи на строк до 2 років (досі був штраф до 70 мінімумів або арешт на строк до 6 місяців).

Про що ще закон?

Серед інших ключових положень законопроєкту можна виділити наступні:

1. Передбачено реформування місцевих органів військового управління. Так, на базі районних, міських військових комісаріатів, військових комісаріатів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя будуть створені територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

2. Передбачено запровадження в Україні військового обліку резервістів. Персональні та службові дані вноситимуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Облік здійснюватимуть районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

3. Передбачено впровадження нового виду військової служби – за призовом з-поміж резервістів в особливий період. Рішення про такий призов прийматиме президент “для оперативного доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період” (“особливий період” діє в Україні з початку війни на Донбасі). На період служби за резервістами зобов’язані зберегти робоче місце.

Як раніше пояснював журналістам керівник комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (“Слуга народу”), законопроєкт дасть змогу протягом доби призвати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації. “Цей інструмент дасть змогу дуже оперативно протягом доби, в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави, залучити вже наявний резерв”, – зазначив нардеп. За його словами, до цього резерву увійдуть громадяни, “які вже відслужили, мають бойовий досвід”.

4. Військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають переважне право на укладення контракту на проходження військової служби після завершення особливого періоду.