Верховна Рада України підтримала в першому читанні та в цілому законопроєкт щодо безкоштовного харчування в школах для дітей загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ №4130 у першому читанні проголосував 321 нардеп, а в другому – 324 депутати.

Згідно з чинним законодавством, безкоштовним харчуванням у закладах освіти забезпечують дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування та дітей із малозабезпечених сімей.

Однак така пільга не поширюється на дітей, у яких один із батьків загинув (пропав безвісти), захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

“Рішення про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей захисників України може бути прийнято тільки на розсуд органів місцевого самоврядування… Це призводить до нерівності соціального захисту таких дітей. На практиці одні органи місцевого самоврядування приймають відповідні рішення, інші – ігнорують проблему”, – зазначається в записці.

Ухвалений законопроєкт закріплює загальнообов’язкову норму для органів державної влади та місцевого самоврядування.

Документом передбачається забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Для забезпечення 2709 дітей (дані Міністерства у справах ветеранів) харчуванням необхідно 10 млн 467 тис. 576 грн.

Закон набуде чинності 1 січня 2021 року.