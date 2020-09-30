Верховна Рада України підтримала сьогодні у другому читанні та в цілому законопроєкт про безпечність та якість донорської крові, компонентів крові.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3648 проголосував 251 народний депутат.

“Проєкт закону розроблений з метою перегляду правового регулювання у сфері безпеки та якості донорської крові та компонентів крові у відповідності до вимог Угоди про асоціацію (з Євросоюзом, – ред.) та Стратегії розвитку системи крові, що дозволить реформувати систему крові України з урахуванням кращих європейських стандартів та практик”, – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Так, документ визначає правові та організаційні засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування і реалізації донорської крові та компонентів крові, функціонування системи крові.

Серед ключових положень документа можна виділити наступні:

1. З’явиться Єдиний національний реєстр донорів крові в рамках системи eHealth. Він дозволить дізнаватися про кількість потенційних донорів по всій країні, про їх тимчасові або постійні протипоказання, а також моніторити безпеку процесу на кожному етапі (від забору до переливання).

2. Донорство крові буде безкоштовним і добровільним (за світовими стандартами і відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я).

3. Буде проведено перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі, з метою усунення непрацюючих застарілих пільг і приведення системи пільг і заохочень у відповідність до вимог європейського регулювання (передбачає відмову від виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів).

4. Буде введено ліцензування всіх закладів, які працюють у системі крові (його здійснюватиме компетентний орган, який також перевірятиме якість і безпеку крові).

5. Національна служба здоров’я України буде компенсувати установам охорони здоров’я витрати на придбання крові та її компонентів.

6. Приватні компанії зможуть заготовляти компоненти крові для лікування, але тільки на базі існуючих комунальних і державних суб’єктів (з подальшою обов’язковою реалізацією всіх таких компонентів на лікування пацієнтів).

7. Донорську кров перевірятимуть і контролюватимуть за євростандартами.

8. Дозволяється бути донорами іноземцям та людям з тимчасовою посвідкою на реєстрацію.

9. Експорт компонентів і препаратів крові буде можливим тільки після повного забезпечення національної потреби.