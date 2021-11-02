Про це повідомляється на сайті Парламенту.
“За” проголосувало 273 нардепи.
Депутати почали розглядати пропозиції до документа ще 20 жовтня, тоді Рада ухвалила проєкт держбюджету у першому читанні за основу.
“За результатами розгляду у першому читанні Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції як бюджетні висновки Верховної Ради України. Постановою Кабінету Міністрів доручено підготувати проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік до другого читання”, – зазначається у повідомленні.
Згідно з висновками та пропозиціями, показники проєкту державного бюджету на 2022 рік:
Прогноз номінального ВВП становить 5368,7 млрд грн (факт за 2020 р. – 4191,9 млрд грн, прогноз на 2021 р. – 4505,9 млрд грн), його реальне зростання – на рівні 3,8% (факт за 2020 р. – падіння на 4%, прогноз на 2021 р. – зростання на 4,6%), індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 106,2% (факт за 2020 р. – 105%, прогноз на 2021 р. – 107,3%).
Загальні показники проєкту держбюджету на 2022 рік є такими:
доходи – у сумі 1267,4 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 191,4 млрд грн, або на 17,8%, та затверджених із змінами на п.р. на 159,96 млрд грн, або на 14,4%);
видатки – у сумі 1441,9 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 153,8 млрд грн, або на 11,9%, та затверджених із змінами на п.р. на 96,9 млрд грн, або на 7,2%);
повернення кредитів – у сумі 10,28 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 0,76 млрд грн, або на 8%, та затверджених із змінами на п.р. на 1,7 млрд грн, або на 19,7%);
надання кредитів – у сумі 23,74 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 8,7 млрд грн, або на 57,9%, та затверджених із змінами на п.р. на 6,1 млрд грн, або на 34,9%);
дефіцит (фінансування) – у сумі 188 млрд грн (менше фактичних за 2020 р. на 29,6 млрд грн, або на 13,6%, та затвердженого із змінами на п.р. на 58,6 млрд грн, або на 23,8%).
- 20 жовтня Верховна Рада почала розгляд проєкту закону про Державний бюджет на 2022 рік. Голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов повідомив, що комітет розглянув 3284 пропозиції народних депутатів і комітетів.
- Парламент схвалив за основу проєкт держбюджету-2022: основні показники.