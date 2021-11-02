Сьогодні, 2 листопада, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Про це повідомляється на сайті Парламенту.

“За” проголосувало 273 нардепи.

Депутати почали розглядати пропозиції до документа ще 20 жовтня, тоді Рада ухвалила проєкт держбюджету у першому читанні за основу.

“За результатами розгляду у першому читанні Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції як бюджетні висновки Верховної Ради України. Постановою Кабінету Міністрів доручено підготувати проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік до другого читання”, – зазначається у повідомленні.

Згідно з висновками та пропозиціями, показники проєкту державного бюджету на 2022 рік:

Прогноз номінального ВВП становить 5368,7 млрд грн (факт за 2020 р. – 4191,9 млрд грн, прогноз на 2021 р. – 4505,9 млрд грн), його реальне зростання – на рівні 3,8% (факт за 2020 р. – падіння на 4%, прогноз на 2021 р. – зростання на 4,6%), індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 106,2% (факт за 2020 р. – 105%, прогноз на 2021 р. – 107,3%).

Загальні показники проєкту держбюджету на 2022 рік є такими:

доходи – у сумі 1267,4 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 191,4 млрд грн, або на 17,8%, та затверджених із змінами на п.р. на 159,96 млрд грн, або на 14,4%);

видатки – у сумі 1441,9 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 153,8 млрд грн, або на 11,9%, та затверджених із змінами на п.р. на 96,9 млрд грн, або на 7,2%);

повернення кредитів – у сумі 10,28 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 0,76 млрд грн, або на 8%, та затверджених із змінами на п.р. на 1,7 млрд грн, або на 19,7%);

надання кредитів – у сумі 23,74 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 8,7 млрд грн, або на 57,9%, та затверджених із змінами на п.р. на 6,1 млрд грн, або на 34,9%);

дефіцит (фінансування) – у сумі 188 млрд грн (менше фактичних за 2020 р. на 29,6 млрд грн, або на 13,6%, та затвердженого із змінами на п.р. на 58,6 млрд грн, або на 23,8%).