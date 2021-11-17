17 листопада Верховна Рада підтримала проєкт закону №5123-1 про встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам.

Про це повідомляють #Букви.

Народні депутати розглянули поправки до законопроєкту. Після чого 315 голосами “за” прийняли документ у другому читанні та в цілому.

Що передбачає закон?

Реалізація (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам тягне за собою накладення штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – (6 800 гривень – 13 600 гривень).

Повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу від 800 до однієї 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 13,6 тисячі гривень – 23,8 тисячі гривень.

Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років.

Раніше Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону продажу лікарських засобів дітям віком до 14 років. Крім того, нардепи ухвалили в першому читанні запровадження адміністративної відповідальності (штрафів) за продаж ліків дітям.