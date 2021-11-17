Про це повідомляють #Букви.
Народні депутати розглянули поправки до законопроєкту. Після чого 315 голосами “за” прийняли документ у другому читанні та в цілому.
Що передбачає закон?
Реалізація (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам тягне за собою накладення штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – (6 800 гривень – 13 600 гривень).
Повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу від 800 до однієї 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 13,6 тисячі гривень – 23,8 тисячі гривень.
Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років.
Раніше Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону продажу лікарських засобів дітям віком до 14 років. Крім того, нардепи ухвалили в першому читанні запровадження адміністративної відповідальності (штрафів) за продаж ліків дітям.
- У вівторок, 2 вересня, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №4662 “Про внесення зміни до розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” закону України “Про публічні закупівлі”, який дозволить закуповувати інноваційні ліки за договорами керованого доступу.