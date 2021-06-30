Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо вдосконалення корпоративного управління в банках.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4367 проголосували 279 народних депутатів.

Метою законопроєкту є: вдосконалення регулювання діяльності банків та банківських груп; зміцнення банківської системи України; усунення накопичених проблемних питань, виявлених під час наглядової та регуляторної діяльності Національним банком; приведення законодавства України до стандартів Євросоюзу стосовно організації корпоративного управління та системи ризик-менеджменту в банках.

Як пояснювали в Національному банку України, законопроєкт спрямований на вдосконалення корпоративного управління в банках (зокрема на посилення відповідальності ради та правління банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками).

Серед ключових положень можна виділити наступні:

1. Документ упроваджує нову структуру капіталу, яка посилить здатність банку поглинати збитки.

2. З’являться додаткові вимоги до членів ради і правління банку, в тому числі стосовно їх колективної придатності (йдеться про наявність у членів ради/правління банку знань, навичок, досвіду в обсязі, необхідному для розуміння усіх аспектів діяльності банку).

3. Запроваджуються сучасні міжнародні наглядові інструменти:

• право регулятора вимагати зміни персонального складу ради та/або правління банку, якщо поточний склад цих органів не здатний забезпечувати ефективне управління та контроль за діяльністю банку;

• право регулятора встановлювати банку індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризиковості його діяльності.

4. Збільшується контроль з боку Нацбанку з метою забезпечення повноти розкриття банками інформації про пов’язаних з ними осіб.

5. Прибирається норма про право Нацбанку видавати гарантії і поручительства.

Законопроєкт також уточнює окремі норми банківського законодавства, зокрема щодо консолідованого нагляду за банківськими групами, ліцензування банків, погодження набуття істотної участі в банках та вимог до структур власності банків.

Як раніше зазначав голова Національного банку України Кирило Шевченко, цей законопроєкт обговорювався під час роботи місії Міжнародного валютного фонду в Києві. Проєкт закону є структурним маяком для продовження співпраці з МВФ (в межах програми фінансування stand-by).

ДОВІДКА. Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн.

Поки що наступні транші виділено не було.