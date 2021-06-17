Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроєкт про спрямування 300 млн гривень на неонатальний скринінг.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 5589 проголосували 331 нардеп у першому читанні та 333 – в другому.

Ініціатором законопроєкту є президент України Володимир Зеленський. Він визначив його як невідкладний.

Документом вносяться зміни до державного бюджету України на 2021 рік.

Пропонується перерозподілити 300 млн грн з “Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту” на Міністерство охорони здоров’я для створення в нашій країні “можливості проведення розширеного неонатального скринінгу”.

“Це дозволить нам виявляти новонароджених дітей, які мають вроджені або спадкові захворювання, що підлягають корекції. Як правило, такі діти народжуються без видимих ознак патології, а коли захворювання вже маніфестує, патологічні зміни в організмі стають незворотними, призводять до суттєвої інвалідизації та ранньої смерті пацієнтів”, – зазначив, представляючи законопроєкт з трибуни ВР, очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Він уточнив, що рання досимптомна діагностика і призначення вчасного лікування таким дітям дозволить уникнути розвитку патологій.

За словами Ляшка, наразі в Україні працюють 12 центрів неонатального скринінгу, “які роблять дослідження лише на 4 захворювання”. У МОЗ же планують створити на базі існуючих лабораторій “п’ять потужних сучасних центрів неонатального скринінгу”.

Ляшко наголосив, що це дозволить “забезпечити обстеження новонароджених дітей з усіх регіонів України”.

Оптимальне навантаження на лабораторії планується на рівні близько 80 тисяч досліджень на рік. До скринінгу буде включено 21 захворювання.