Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За документ № 5558 проголосували 312 народних депутатів.
Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським та визначений ним як невідкладний.
Документ спрямований на збільшення чисельності Збройних Сил України з метою створення та забезпечення функціонування Сил територіальної оборони ЗСУ.
Створення в складі ЗСУ Сил територіальної оборони передбачено підтриманим сьогодні в цілому президентським законопроєктом “Про основи національного спротиву” (№ 5557).
Крім того, законопроєкт № 5558 спрямований на розвиток Сил спеціальних операцій ЗСУ “в інтересах формування руху опору”.
У законопроєкті про чисельність ЗСУ прописано, що в зв’язку з формуванням Сил територіальної оборони пропонується збільшити чисельність Збройних Сил України на 11 тисяч військовослужбовців.
Із них 10 тисяч увійдуть до Сил територіальної оборони, тисяча – до Сил спеціальних операцій.
Тобто загальна чисельність Збройних Сил України становитиме 261 тис. осіб, у тому числі 215 тис. військовослужбовців.
Зараз чисельність ЗСУ затверджена “у кількості, яка не перевищує 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. військовослужбовців”.
- У березні цього року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким дозволяється призивати на військову службу резервістів без оголошення мобілізації. Його вже підписав президент Володимир Зеленський.
- Раніше голова фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія публічно виступив за скорочення чисельності української армії. Згодом він пояснив свою заяву тим, що нібито 25% військовослужбовців — це небойовий склад, який потрібно скоротити.