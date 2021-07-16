Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 5558 проголосували 312 народних депутатів.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським та визначений ним як невідкладний.

Документ спрямований на збільшення чисельності Збройних Сил України з метою створення та забезпечення функціонування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Створення в складі ЗСУ Сил територіальної оборони передбачено підтриманим сьогодні в цілому президентським законопроєктом “Про основи національного спротиву” (№ 5557).

Крім того, законопроєкт № 5558 спрямований на розвиток Сил спеціальних операцій ЗСУ “в інтересах формування руху опору”.

У законопроєкті про чисельність ЗСУ прописано, що в зв’язку з формуванням Сил територіальної оборони пропонується збільшити чисельність Збройних Сил України на 11 тисяч військовослужбовців.

Із них 10 тисяч увійдуть до Сил територіальної оборони, тисяча – до Сил спеціальних операцій.