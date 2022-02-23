Верховна Рада України більшістю голосів підтримала введення санкцій проти депутатів Державної Думи (законодавчий орган Російської Федерації), які проголосували за визнання незалежності квазіреспублік "Л/ДНР".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Сьогодні, 22 лютого, народні депутати України проголосували за проєкт постанови №7064 “Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Санкції вводяться на 10 років.

За проголосували 322 народних депутати, утрималися 3 і не голосували 22 нардепи.

Як голосували окремі фракції?

Серед депутатів від “Слуги народу” підтримали законопроєкт 126 осіб, не голосували 6, відсутні були 19 нардепів.

Серед нардепів з фракції “Опозиційної платформи – За життя” санкції проти депутатів Держдуми підтримали 2 особи, не голосували 10 та утрималися – 3. Не було в Раді 29 депутатів фракції.

29 депутатів від партії “Європейська Солідарність” підтримали законопроєкт, 3 були відсутні.

“Батьківщина” підтримала санкції у складі 21 нардепа, 4 партійців були відсутні.

12 позафракційних також підтримали проєкт закону, не голосували 3 осіб і 10 були відсутні.

У депутатській групі “Партія “За майбутнє” за було 17 нардепів і 4 відсутні.

Депутатська група “Довіра” підтримала санкції у складі 15 осіб, двоє не голосували та троє були відсутні.

15 народних обранців із партії “Голос” підтримали санкції проти депутатів Держдуми, ще 4 були відсутні. Одна нардепка не проголосувала.