Про це повідомляється у законопроєкті №5436-д.

Документом передбачається врегулювання дільності компаній із накопичення енергії та визначає статус систем, необхідних для цього. Згідно із законом оператор здійснює діяльність для продажу, а також надає послуги з балансування чи допоміжні.

Питання ліцензування діяльності з накопичення енергії врегулюють. Зокрема можливості використання такої системи споживачами та виробниками електроенергії. Також займатися накопиченням енергії не зможуть оператори систем передачі чи систем розподілу.

Фото: #Букви

Таким кроком уряд планує оптимізувати виробництво електроенергії. Тобто методом вирівнювання графіка навантаження як на електростанцію, так і на інфраструктуру. Зокрема йдеться про допомогу в інтегруванні “зеленої” енергетики в Україні. Зміни у законодавстві мають забезпечити надійність виконання планового графіка надходження потужності в мережу.

Фото: #Букви

  • Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт стосовно надання кожному службовцю Національної гвардії жетони з персональними номерами. Рішення підтримали 326 депутатів, троє утрималися і жоден не проголосував проти.
  • Також Україні прийняли закон щодо регулярної індексації пенсій з 1 березня. В оновленому законодавстві передбачуються норми для дострокового призначення пенсій окремим категоріям людей.
  • Зокрема Верховна Рада України у 2 читанні ухвалила закон № 5110 про протидію антисемітизму в Україні. Його підтримали 295 депутатів.
  • Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні нададуть кредит розміром в 150 мільйонів євро. Про такий намір повідомляли ще наприкінці грудня 2021 року, аби підтримати перехід України на відновлювані джерела енергії у зв’язку з будівництвом “Північного потоку-2”.