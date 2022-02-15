Про це повідомляється у законопроєкті №5436-д.
Документом передбачається врегулювання дільності компаній із накопичення енергії та визначає статус систем, необхідних для цього. Згідно із законом оператор здійснює діяльність для продажу, а також надає послуги з балансування чи допоміжні.
Питання ліцензування діяльності з накопичення енергії врегулюють. Зокрема можливості використання такої системи споживачами та виробниками електроенергії. Також займатися накопиченням енергії не зможуть оператори систем передачі чи систем розподілу.
Таким кроком уряд планує оптимізувати виробництво електроенергії. Тобто методом вирівнювання графіка навантаження як на електростанцію, так і на інфраструктуру. Зокрема йдеться про допомогу в інтегруванні “зеленої” енергетики в Україні. Зміни у законодавстві мають забезпечити надійність виконання планового графіка надходження потужності в мережу.
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