Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт щодо "порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України". Раніше його відправляли на доопрацювання через порушення "мовного" закону.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3683 проголосували 247 народних депутатів: 192 – від “Слуги народу”, 17 – від “Європейської Солідарності”, 15 – від ВО “Батьківщина”, 2 – від “Голосу”, 12 – від групи “Довіра”, 9 позафракційних.

У лютому цього року нардепи провалили вказаний законопроєкт, оскільки ним вносилися суперечливі зміни до закону про українську мову.

Так, критику нардепів викликали зміни до статті 13 закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Ці зміни передбачали, що органи влади можуть ухвалювати нормативно-правові акти та здійснювати документообіг не обов’язково державною (тобто українською) мовою.

Відтак, законопроєкт відправили на доопрацювання і сьогодні знову винесли на розгляд народних обранців.

Як зазначив сьогодні під час обговорення документа нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович, “у первісному варіанті законопроєкту уряд заклав бомбу, пропонуючи заради затвердження технічних правил авіації зробити необов’язковою одну із ключових норм закону про мову”.

За словами В’ятровича, “доопрацьований варіант уже не містить найабсурдніших норм і не втручається в закон про мову”. Водночас нардеп наголосив, що в документі все ще залишилася “одна неприйнятна норма – що авіаційні правила приймаються мовою оригіналу”.

В’ятрович зазначив, що в “ЄС” готові підтримати закон у першому читанні за умови вилучення цієї норми до другого читання.

Аналогічну заяву зробив і представник групи “За майбутнє” Сергій Рудик, зазначивши, що в законопроєкті все ще “залишили лазівку”, яка загрожує мовному закону.

У висновку Головного науково-експертного управління ВР також наголошується, що норма про “прийняття авіаційних правил України мовою оригіналу” створює ризики порушення вимог ст. 13 закону України про мову.

Згідно із цією статтею мовою нормативно-правових актів, діловодства і документообігу органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування є державна мова; мовою локальних актів, що регулюють діяльність підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, також є державна мова.

Відтак законопроєкт було ухвалено лише за основу (в першому читанні).

Про що законопроєкт?

Метою документа є удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України.

Передбачено внести зміни до Повітряного кодексу України і визначити, що авіаційні правила нашої країни розробляються, приймаються і впроваджуються відповідно до:

• стандартів Міжнародної організації цивільної авіації;

• нормативних актів Міжнародної асоціації повітряного транспорту, Європейської асоціації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю), Європейського агентства з безпеки польотів, інших міжнародних авіаційних організацій;

• з урахуванням законодавства Європейського Союзу у галузі цивільної авіації.