Верховна Рада України повторно ухвалила законопроєкт, який стосується "упорядкування окремих питань захисту викривачів" корупції. Цього разу документ підтримали з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про проєкт закону №3450, який Рада ухвалила в лютому цього року. Сьогодні його підтримав 281 нардеп.

Проте документ ветував Володимир Зеленський і повернув до ВР із своїми пропозиціями.

Законопроєкт передбачає запуск Єдиного порталу повідомлень для викривачів корупції.

Це буде своєрідна база даних, до якої вноситиметься:

• повідомлена викривачами інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

• інформація про осіб, які мають статус викривачів;

• інформація про стан і результати розгляду повідомлених викривачами можливих фактів корупційних діянь.

Законопроєкт також вносить низку змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства, які гарантуватимуть реалізацію права викривачів на захист у судах з боку адвокатів системи безоплатної правової допомоги (тобто гарантується безкоштовна правова допомога).

Відповідно до законопроєкту, розмір винагороди викривачів корупції складе 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або від розміру заподіяного державі збитку від злочину (після винесення обвинувального вироку судом і відшкодування в дохід держави – в порядку конфіскації, спецконфіскації – грошей, цінностей та іншого майна).

Розмір винагороди не може перевищувати 3 тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на момент скоєння злочину.

Викривач повинен пояснити, звідки йому стали точно відомі дані про вчинення корупційного правопорушення. Повідомити про факт корупції можна і анонімно.

Що запропонував президент?

Володимир Зеленський у своїх пропозиціях зазначив, що в законопроєкті не визначено порядок захисту даних, які вноситимуться до Єдиного порталу, а також випадки, підстави та коло осіб, яким надаватиметься доступ до них. Не визначено відповідальність за незаконне використання чи розголошення таких даних.

Законом лише визначається, що Єдиний портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також те, що держателем та відповідальним за його адміністрування є НАЗК (Національне агентство з питань попередження корупції).

Глава держави звернув увагу, що Єдиний портал повідомлень викривачів не відповідає Конституції, згідно з якою не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Також у пропозиціях президента було вказано, що законопроєктом “фактично змінюються умови виплати винагороди викривачу – на відміну від чинного порядку виплата винагороди викривачу ставиться в залежність від стягнення в дохід держави грошей, цінностей та іншого майна”.

Нардепи підтримали пропозиції Зеленського.

У доопрацьованому варіанті законопроєкту:

• змінили визначення внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

• визначили, що “регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем органам прокуратури, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Національному агентству з питань запобігання корупції”;

• прописали, що Єдиний портал повідомлень викривачів – це “інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із законом “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, що забезпечує обмін даними з викривачем за допомогою мережі Інтернет; збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук, узагальнення повідомлень викривачів а також іншої інформації, в тому числі про статус викривачів; стан та результати розгляду повідомлень викривачів”;

• прописали, що “за порушення захисту, несанкціонований доступ або зловживання доступом чи порушення цілісності Єдиного порталу повідомлень викривачів, а також за спотворення, незаконне знищення, копіювання, використання, поширення інформації Єдиного порталу настає юридична відповідальність”;

• скасували вимоги до викривача пояснити, “звідки йому стали достеменно відомі дані про вчинення корупційного правопорушення”;

• відмовилися від норми, що винагорода викривачу виплачується після стягнення збитків в дохід держави, оскільки наразі законодавство передбачає виплату винагороди після вироку суду.