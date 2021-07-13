Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3711-д проголосували 305 народних депутатів.

Парламент підтримав цей документ у другому читанні та в цілому 29 червня, проте він був ветований президентом.

Зеленський надав до законопроєкту низку пропозицій:

• ВККС вважатиметься повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, шість із яких призначені з-поміж суддів або суддів у відставці (у початковій редакції норми про шість суддів не було).

• З тексту документа виключили можливість конкурсної комісії та її членів залучати до роботи комісії додаткових експертів і фахівців міжнародних та іноземних організацій. Однак на запит члена комісії до її роботи можуть залучатися помічники та перекладачі, роботу яких зможуть оплачувати за рахунок донорських коштів.

• Змін зазнали положення про виконання повноважень головою Вищої ради правосуддя у процедурах формування конкурсної комісії (йдеться про надсилання звернень до суб’єктів формування комісії, формування її першого складу). Відповідні повноваження надали не лише голові ВРП, але і виконуючому його обов’язки (у разі відсутності голови).

• Було знято юридичну колізію. Так, Зеленський ветував закон, зокрема, через суперечливі поправки до другого читання. У документі одна норма надавала міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, а інша визначала, що для прийняття рішення про призначення члена ВККС необхідно по два голоси українських та міжнародних експертів. В остаточній редакцій визначено, що: рішення приймається членами конкурсної комісії чотирма голосами із шести у випадку, якщо за це рішення проголосували щонайменше два представники міжнародних організацій. Тобто в документі закріпили визначальний голос міжнародних експертів. При розподілі голосів 3 на 3 перевагу матиме рішення, за яке проголосувала “трійка” членів комісії, до складу якої входять мінімум 2 міжнародні експерти.

Про що документ №3711-д?

Доопрацьований законопроєкт № 3711-д є однією зі складових судової реформи в Україні.

Цей документ відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як раніше писали #Букви, в судовій системі є два ключові органи, від яких залежать кар’єри суддів: Вища рада правосуддя (ВРП) та Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС).

Перша розбирається із призначенням та звільненням суддів з посад, розглядає скарги, може на певний час відсторонити суддю від роботи тощо. Друга опікується добором кандидатів на вакантні посади й кваліфікаційним оцінюванням.

Унаслідок чергового етапу “судової реформи” восени 2019 року ВККС було ліквідовано, але досі не сформовано новий склад комісії. Через це не здійснюється добір нових суддів, переатестація зупинена.

Законопроєкт передбачає наступне:

• Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України.

• ВККС складається з 16 членів, вісім з яких призначаються з-поміж суддів або суддів у відставці. ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше 11 членів.

• У разі закінчення строку повноважень члена ВККС, внаслідок чого Вища кваліфікаційна комісія суддів вважатиметься неповноважною, такий член комісії продовжує виконувати свої повноваження до дня призначення на його посаду іншої особи (але не більше трьох місяців).

• Членом ВККС може бути громадянин України, який: володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років та відповідає критеріям доброчесності та професійної компетентності.

• Член ВККС має дотримуватися політичної нейтральності, не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

• Призначення на посаду члена ВККС здійснюється Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу в порядку, встановленому цим законом, строком на 4 роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду члена ВККС більше, ніж два строки поспіль.

• При розгляді у другому читанні була підтримана поправка щодо вирішального голосу міжнародних експертів при відборі членів ВККС. Так, перша конкурсна комісія буде складатися: з трьох представників, визначених Радою суддів України, і трьох представників, рекомендованих міжнародними організаціями, що співпрацюють із Україною у сфері боротьби з корупцією та допомоги в реформі правової системи. Рішення будуть прийматися чотирма голосами, два з яких мають належати міжнародним експертам. Якщо ж голоси діляться порівну, то трійка, в якій не менше двох міжнародних партнерів, фактично приймає рішення.

Надалі формуванням ВККС займатимуться представники Ради суддів України (3 особи), Ради прокурорів, Ради адвокатів та Національної академії правових наук (по одному представнику.

• За результатами конкурсу конкурсна комісія формує перелік кандидатів, які відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності, та передає його до Вищої ради правосуддя. ВРП проводить співбесіду з рекомендованими кандидатами відкрито та приймає за її результатами обґрунтоване і вмотивоване рішення про призначення чи відмову в призначенні кандидатів на вакантні посади членів ВККС.