Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення на 50% розміру допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 3573 проголосували 305 нардепів.

Його ініціатором є Кабінет Міністрів України.

Документом доповнюється ст. 2 закону “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” новою частиною.

Згідно зі змінами, розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, підвищується на 50% (у порівнянні з розміром такої допомоги іншим дітям з інвалідністю).

Зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів встановлюватимуть лікарсько-консультативні комісії закладів охорони здоров’я у порядку, визначеному Кабміном.

Покриття витрат на виплату підвищеної соціальної допомоги здійснюватимуть за рахунок коштів держбюджету.

“За попередніми розрахунками обсяг коштів, необхідних для виплати підвищеного розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, становитиме 783,10 тис. грн щорічно”, – зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

Після підписання цей закон набере чинності з 1 липня 2021 року.