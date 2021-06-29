Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У другому читанні та в цілому 297 голосами прийнято проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб, №4555.

“Законом урегульовано питання забезпечення права на отримання державної пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю”, – повідомляє пресслужба парламенту.

Законом встановлено рівні можливості пенсійного забезпечення окремих категорій осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Так, згідно із законом, в усіх випадках розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими, ніж 6 000 грн для І групи інвалідності; 4 800 грн для ІІ групи; 3 700 грн для ІІІ групи; 3 700 грн для дітей з інвалідністю.

Розміри пенсії, починаючи з 2022 року, щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, ухвалений закон повинен вступити в силу з першого липня 2021 року.

Головуючий закрив позачергове засідання.