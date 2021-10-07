Верховна Рада пішла на перерву для того, щоб узгодити кандидатури на посаду нового спікера Парламенту.

Про це з трибуни заявила заступниця голови ВР Олена Кондратюк, повідомляють #Букви.

Після оголошення результатів голосування за відставку Дмитра Разумкова, перший віцеспікер Руслан Стефанчук оголосив про перехід розгляду питання про обрання нового голови Ради.

Проте Стефанчук передав повноваження вести засідання Олені Кондратюк, оскільки сам претендує на крісло голови Парламенту.

Фото: #Букви

Кондратюк оголосила півгодинну перерву для узгодження кандидатур.

Раніше повідомлялося, що голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.