Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт "щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4107 проголосували 302 нардепи: 229 – від “Слуги народу”, 1 – від “ОПЗЖ”, 21 – від ВО “Батьківщина”, 15 – від “Голосу”, 15 – від групи “За майбутнє”, 14 – від групи “Довіра”, 7 позафракційних.

Ініціаторами документа є нардепи від “Слуги народу” Микита Потураєв та Євгенія Кравчук.

До законопроєкту було подано 539 поправок. Їх депутати розглядали протягом трьох днів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є “вироблення дієвої процедури призначення та припинення повноважень членів Національної ради, оскільки наявна процедура призначення не може повноцінно гарантувати принцип незалежності та ефективних і прозорих механізмів діяльності державного регулятора”.

Як відомо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення складається з восьми осіб. З них чотирьох призначає Верховна Рада і ще чотирьох – президент України.

Автори законопроєкту аргументували його внесення до ВР необхідністю “зменшити політичний вплив на діяльність Національної ради”.

Як пояснила співавторка документа Євгенія Кравчук, законопроєкт № 4107 містить наступні положення:

1. Висування кандидатур на посаду членів Нацради:

• від Верховної Ради делегуватимуть кандидатів і депутатські фракції/групи, і громадські об’єднання та творчі спілки;

• для президента передбачили право скликати конкурсну комісію.

При цьому за кожну кандидатуру голосуватимуть окремо, а не пакетом.

2. Чіткий перелік вимог та обмежень до кандидатури на посаду члена Національної ради і до громадських об’єднань та творчих спілок, які можуть бути суб’єктами подання таких кандидатур.

Так, членом Національної ради може бути особа, яка відповідає таким вимогам:

• є громадянином України та проживає в Україні не менше 5 останніх років;

• має вищу освіту, є кваліфікованим фахівцем у галузі журналістики, права, телерадіомовлення, електронних комунікацій, має стаж постійної роботи у зазначених сферах не менше 5 років;

• володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Не може бути членом Національної ради особа :

• яка має громадянство чи підданство іншої держави;

• яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

• яка має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

• яка за вироком суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;

• на яку поширюються приписи закону України “Про очищення влади”;

• яка є кінцевим бенефіціарним власником, ключовим учасником чи власником істотної участі ліцензіатів відповідно до закону “Про телебачення і радіомовлення”.

3. “Адекватна система заробітних плат” працівників апарату Нацради, яка “дозволить забезпечити регулятора професійними кадрами”.

4. Кандидати на посаду члена Нацради обов’язково пройдуть 25-денну спецперевірку відповідно до закону “Про запобігання корупції”.

Кравчук висловила сподівання, що “вже восени цього року” буде проголосовано “новий склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у сесійній залі”.

Варто зазначити, що під час обговорення законопроєкту дискусії серед нардепів викликала пропозиція збілшити посадові оклади членів та голови Нацради до відповідно 75 – 90 800 тисяч гривень. Однак напередодні 230 голосами “за” нардепи підтримали поправку віцеспікерки Олени Кондратюк (№306), згідно з якою посадові оклади зменшили: голові Нацради – до 27,2 тис. грн; першому заступнику – до 26,1 тис. грн; члени Нацради – до 22,7 тис. грн.

Посадовий оклад визначатиметься “відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року” (зараз це 2270 гривень).

Спроби відкласти розгляд та бійка

Варто зазначити, що “слуги народу” напередодні хотіли відтермінувати розгляд законопроєкту №4107 аби внести до нього поправки та повністю скасувати обов’язковість української мови для фільмів та серіалів із 16 липня цього року.

Проте це зробити не вдалося.

Сьогодні ж під час розгляду законопроєкту № 4107 сталася бійка біля парламентської трибуни, в якій брали участь нардепи від “Опозиційної платформи – За життя” та “Слуги народу”.

Так, пленарний день у парламенті розпочався із розгляду поправок до законопроєкту № 4107. Розгляд тривав третій день поспіль. При цьому сьогодні нардепи від “ОПЗЖ” винесли на підтвердження не один десяток поправок.

“Я звертаю вашу увагу, що ми передали два листи від нашої фракції для голови Верховної Ради. Перший: що ми наполягаємо на врахуванні наших поправок, які були враховані редакційно і частково. Їх 94 штуки. Їх перелік у вас зазначений у даному листі. Другий момент: також ми наполягаємо на підтвердженні 27 поправок, які були враховані. Окрім цих 35 поправок, які залишилися від нашої фракції, просимо також розглянути 27 і 94”, – заявив нардеп від “ОПЗЖ” Олександр Колтунович, звертаючись до спікера ВР Дмитра Разумкова.

За трибуною під час обговорення документа знаходиться нардеп від “Слуги народу”, голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Після оголошення нардепами від “ОПЗЖ” чергової поправки на підтвердження Потураєв зробив заяву, яка і спровокувала сутичку біля трибуни ВР.

“От у нас спитали, коли закінчиться “епоха бідності”. Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна”, – заявив Потураєв.

Через цю заяву нардепи від “ОПЗЖ” вийшли до трибуни.

На противагу їм і на підтримку нардепа Потураєва до трибуни вийшли і депутати від “Слуги народу”.

У результаті там зібралося кілька десятків депутатів, які оточили Потураєва і сперечалися. Суперечка переросла в сутичку.

Лайк, якщо бійки в раді вже не торт. Ретвіт, якщо маса не вирішує і замість качка Киви потрібен ударник Парасюк! pic.twitter.com/F5Ah3gpxJo — Букви (@Bykvu) June 17, 2021

Через цей інцидент спікер ВР Дмитро Разумков був змушений оголошувати перерву.