Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні завершила розгляд правок до законопроєкту про земельні аукціони та ухвалила документ у другому читанні та в цілому.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про проєкт закону № 2195, за який проголосували 272 нардепи: 230 – від “Слуги народу”, 6 – від групи “За майбутнє”, 18 – від групи “Довіра”, 14 – від “Голосу”, 4 позафракційні.

Жодного голосу не дали депутати від “Європейської Солідарності”, “Батьківщини” та “ОПЗЖ”.

Законопроєкт № 2195 – це останній документ із пакету законів “земельної реформи”.

Проєкт закону дозволяє продавати земельні ділянки та права їх оренди через електронні аукціони.

“Цим проєктом пропонується запровадити обов’язковий продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони. Це забезпечить не тільки підвищення кількості проданих та орендованих об’єктів, а й їхні більші вартість та розмір орендної плати. Крім цього, продаж та передача в користування земельних ділянок через електронні торги забезпечить прозорість процедур, оскільки суб’єктивний вплив на земельні торги буде мінімізований та замінений автоматичними діями електронної системи”, – йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт передбачає, що оголошення про аукціон та документи на лот автоматично відображатимуться на Єдиному державному порталі земельних торгів.

Аукціони проводитимуться онлайн у режимі реального часу в єдиній електронній торговельній системі. Земельні торги будуть проводити не раніше 30 днів та не пізніше 45 днів з дня оприлюднення оголошення про них.

Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди орендаря.

Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яку продаватимуть з аукціону, становитиме не більше 20 гектарів.

Автори вважають, що це дозволить невеликим фермерським господарствам брати участь у торгах та купувати землю.

Під час сьогоднішнього розгляду правок лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко закликала керівництво Верховної Ради “не підказувати” нардепам, як голосувати, “заповітними фразами”.

“Ви говорите, якщо треба голосувати, то “підтримайте”, а якщо не голосувати –ви говорите слово “визначайтеся”. Я хочу запитати: навіщо ви це робите? Навіщо ви принижуєте парламентаризм і ставите депутатів у це стадо, яке не розуміє, за що голосує, і їм потрібні спеціальні знаки?” – заявила Тимошенко і закликала спікера ВР Дмитра Разумкова “більше не використовувати словесні знаки, як голосувати”.

Загалом за час обговорення законопроєкту нардепи розглянули 776 правок до нього, більшість були відхилені.