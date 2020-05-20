Верховна Рада України прийняла за основу проєкт Закону "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 257 нардепів.

У пояснювальній записці зазначається, що метою законопроєкту є створення на державному рівні належних умов для переходу до нової конкурентної моделі ринку електричної енергії в Україні, у строки, визначені Законом України “Про ринок електричної енергії”, шляхом забезпечення своєчасної реалізації всіх механізмів погашення заборгованості на ОРЕ, визначених у законопроекті “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії” №2386, які спрямовані на повне погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, а також забезпечення умов для сталих розрахунків на новому ринку електричної енергії”.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, у яких, зокрема: господарському суду надається право відмовити у відкритті провадження у справі, якщо заява подана про порушення справи про банкрутство оптового постачальника електричної енергії, та право закрити провадження у справі, якщо боржником є оптовий постачальник енергії; встановлюється, що дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на задоволення вказаних вимог на період дії процедури погашення заборгованості щодо сум заборгованості учасників розрахунків, які підлягають погашенню на умовах, визначених Законом України “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії”.