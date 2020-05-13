Верховна Рада України прийняла за основу законопроеєкт про хід процесуальних строків під час дії карантину, встановленого урядом для запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт № 3383 підтримали 253 народних депутата України.

Проєкт закону розроблено з метою удосконалення норм Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України в частині течії процесуальних термінів під час дії карантину, встановленого урядом для запобігання поширенню COVID-19.

Законопроєкт визначає можливість суду за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, інтереси та обов’язки, відновлювати терміни, встановлені в статтях вищезазначених процесуальних кодексів, а також продовжувати процесуальні строки, встановлені законом або судом, на строк дії карантину.