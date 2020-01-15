Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документом пропонуються зміни до закону “Про систему іномовлення України”, які передбачають запуск ефірного мовлення державного каналу на окупованих територіях і прикордонних районах.
Передбачається, що мультимедійна платформа іномовлення України зможе віщати в цифровому ефірі, аналоговому ефірі і в кабельних мережах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Криму і Севастополя, в районах, що межують з цими тимчасово окупованими територіями, і в прикордонних районах України, що межують з РФ або іншими країнами, з яких віщають в ефірі російські телеканали і радіостанції (такими територіями є, наприклад, Білорусь та Молдова).
“Програми Мультимедійної платформи іномлення України (МПІУ) виробляються на українській мові, а також на інших мовах в залежності від доцільності і невідкладності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності МПІУ”, – сказано в тексті законопроекту.
- Раніше міністр культури Володимир Бородянський повідомляв, що канал для мовлення на тимчасово окуповані території закладений в бюджеті і ведуться переговори з українськими телевізійними каналами про трансляцію контенту.