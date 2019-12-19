Верховна Рада України сьогодні планує розглянути проєкт нового Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, вранці нардепи мають намір завершити розгляд законопроєкту, який повинен підпорядкувати НКРЕКП Уряду. Потім у порядку денному проєкт закону про відтермінування штрафів для власників авто на єврономерах до початку 2020 року.

Після цього заплановано до розгляду проєкт нового Виборчого кодексу.

Також повинен бути розглянутий законопроєкт про кримінальну відповідальність для “злодіїв у законі”.

Крім того, на порядку денному є низка законопроєктів по легалізації грального бізнесу.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента призначений законопроєкт “Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України”.

На розгляді є також проєкт легалізації видобутку бурштину та законопроєкт, який вводить штрафи за неперсональне голосування нардепів.

У першому читанні парламентарі розглянуть законопроєкт про військові звання військовослужбовців.

У нардепів також буде можливість ввести реєстр педофілів.

Парламент планує відтермінувати створення інформаційної системи трансплантації до 2021 року, а також розблокувати реорганізацію медичних закладів шляхом перетворення.

Варто відзначити, що відразу ж після початку ранкового засідання було оголошено перерву на вимогу фракцій “Батьківщини” та “Голосу”. Спікер Парламенту Дмитро Разумков зібрав нардепів на нараду.