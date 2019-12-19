Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, вранці нардепи мають намір завершити розгляд законопроєкту, який повинен підпорядкувати НКРЕКП Уряду. Потім у порядку денному проєкт закону про відтермінування штрафів для власників авто на єврономерах до початку 2020 року.
Після цього заплановано до розгляду проєкт нового Виборчого кодексу.
Також повинен бути розглянутий законопроєкт про кримінальну відповідальність для “злодіїв у законі”.
Крім того, на порядку денному є низка законопроєктів по легалізації грального бізнесу.
Для повторного розгляду з пропозиціями президента призначений законопроєкт “Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України”.
На розгляді є також проєкт легалізації видобутку бурштину та законопроєкт, який вводить штрафи за неперсональне голосування нардепів.
У першому читанні парламентарі розглянуть законопроєкт про військові звання військовослужбовців.
У нардепів також буде можливість ввести реєстр педофілів.
Парламент планує відтермінувати створення інформаційної системи трансплантації до 2021 року, а також розблокувати реорганізацію медичних закладів шляхом перетворення.
Варто відзначити, що відразу ж після початку ранкового засідання було оголошено перерву на вимогу фракцій “Батьківщини” та “Голосу”. Спікер Парламенту Дмитро Разумков зібрав нардепів на нараду.
- 11 липня Верховна Рада проголосувала за новий Виборчий кодекс. Кодекс регулює підготовку і проведення виборів президента, народних депутатів, депутатів Верховної Ради АРК, обласних, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів. Зазначалося, що новий кодекс передбачає відкриті списки і скасування “мажоритарки”.
- У вересні президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс. На думку президента, кодексом декларується модель виборчої системи зі скасуванням мажоритарної складової виборів і введення пропорційної системи з відкритими списками, однак насправді це не так. Зеленський у своїх пропозиціях вказував на фактичне “збереження складової, характерною для пропорційної системи із закритими списками”.
- 3 жовтня Верховна Рада продовжила терміни доопрацювання ветованого Володимиром Зеленським Виборчого кодексу. Документ направили на доопрацювання в профільний комітет. 5 грудня нардепи відклали розгляд нового Виборчого кодексу.