Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2343 "Про внесення змін до закону" Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 340 нардепів. Крім того, парламентарії схвалили скорочену процедуру підготовки проекту до другого читання.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” №2343 доповів голова підкомітету Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Максим Березін. Він зазначив, що законопроектом передбачається врегулювати питання щодо:

впорядкування питань, пов’язаних з наданням відпусток військовослужбовцям;

уточнення окремих питань реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом;

приведення термінології Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” у відповідність до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та інших законів України;

уточнення джерел фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією прав та соціальних гарантій військовослужбовців, передбачених Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.