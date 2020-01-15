Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За документ проголосували 340 нардепів. Крім того, парламентарії схвалили скорочену процедуру підготовки проекту до другого читання.
Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” №2343 доповів голова підкомітету Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Максим Березін. Він зазначив, що законопроектом передбачається врегулювати питання щодо:
впорядкування питань, пов’язаних з наданням відпусток військовослужбовцям;
уточнення окремих питань реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом;
приведення термінології Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” у відповідність до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та інших законів України;
уточнення джерел фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією прав та соціальних гарантій військовослужбовців, передбачених Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.
- Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт змін до закону про державний бюджет на 2020 рік, що передбачає спрямування 2 млрд гривень на нову бюджетну програму “Фонд розвитку підприємництва”.