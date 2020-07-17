Про це повідомляють #Букви.

Мова про позачергове засідання Парламенту йшла в листуванні одного з депутатів від фракції “Слуги народу” зі своєю помічницею.

Помічниця: Підписала

Депутат: Ок! Дякую

П: У вівторок позачергове

Д: Вчора на фракції оголосили

П: Зараз дізнаюся як в кадрах з відпусткою

Д: Відпустку швидше за все напишемо

П: Ок. Час є до 00:00

Д: О 14:00 я підійду в кабінет і остаточно визначимося.