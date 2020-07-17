Про це повідомляють #Букви.
Мова про позачергове засідання Парламенту йшла в листуванні одного з депутатів від фракції “Слуги народу” зі своєю помічницею.
Помічниця: Підписала
Депутат: Ок! Дякую
П: У вівторок позачергове
Д: Вчора на фракції оголосили
П: Зараз дізнаюся як в кадрах з відпусткою
Д: Відпустку швидше за все напишемо
П: Ок. Час є до 00:00
Д: О 14:00 я підійду в кабінет і остаточно визначимося.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що “слуга народу” Маргарита Шол забронювала двомісний номер в готелі, в який вилітати збирається 19 липня.