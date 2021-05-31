Верховна Рада планує вже цього тижня розглянути проєкт постанови щодо заклику до міжнародної спільноти визнати режим Олександра Лукашенка у Білорусі таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Про це повідомила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

Як сповіщалося, у вівторок, 25 травня, в парламенті було зареєстровано проєкт постанови, яким пропонується звернутися до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, урядів і парламентів держав світу з метою визнання режиму Олександра Лукашенка у Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Також депутати пропонують:

сприяти невідкладному проведенню міжнародного розслідування інциденту щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair23 травня 2021 року у Мінську;

висловити вимоги до влади Білорусі щодо припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Романа Протасевича та інших політичних в’язнів;

посилити тиск на Білорусь, у тому числі шляхом запровадження обмежувальних заходів (санкцій) проти діячів режиму Лукашенка.

На переконання Кондратюк, ця постанова має бути розглянута і підтримана Верховною Радою вже у вівторок. Зауважимо, що на сайті парламенту поки немає інформації про включення проєкту постанови до порядку денного.

Раніше стало відомо, що Україна готується до запровадження санкції проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У п’ятницю, 28 травня, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що пакет санкцій вже передали на розгляд РНБО, але секретар Ради нацбезпеки і оборони це заперечив.

Перед цим в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.

Правозахисники центру “Вясна” не виключали, що після затримання Протасевича катуватимуть.

24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Після інциденту Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

24 травня глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.