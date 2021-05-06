Голова фракції “Слуга народу“ Давид Арахамія заявив, що до 1 червня Парламент планує ухвалити усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в межах виділення траншу Україні на 5 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба партії.

Йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про НАБУ. Також планується внести зміни до закону про Національний банк України для зміцнення його незалежності.

“1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс Президента мають намір дотримуватися цієї дати“, – зазначив Арахамія.

Він додав, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ.

За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.