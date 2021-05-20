Верховна Рада України сьогодні на позачерговому засіданні схвалила в першому читанні законопроєкт №4578-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Народні депутати розглянули два законопроєкти про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи за №№4578 і 4578-1.

За результатами голосування законопроєкт №4578-1 був прийнятий за основу 284 голосами.

Проєктом передбачається внести до Закону України “Про ринок природного газу” зміни, спрямовані на відміну законодавчо встановленого обов’язкового поділу приєднання на типи, зміну підходів з визначення плати за приєднання, унормування строків виконання заходів з приєднання, захист заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільної системи.

Проєктом також пропонується внести зміни до Закону України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу”, якими впроваджується інструмент державного контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку.