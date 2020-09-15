Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне низку документів, серед яких – заява щодо ситуації в Республіці Білорусь.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, нардепи розпочнуть роботу з оголошень, виступів і пропозицій від фракцій і груп.

У подальшому до розгляду заплановано проєкт постанови “Про заяву Верховної Ради України про ситуацію в Республіці Білорусь”.

До першого читання запропоновані законопроєкти, що стосуються виконання військового обов’язку і ведення військового обліку, а також про державну підтримку культури, туризму і креативних індустрій.

Є в порядку денному і ініційований президентом законопроєкт про допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів “в район здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях”.

У другому читанні нардепи мають намір визначитися щодо зменшення терміну оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, законопроєкту про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові.

До повторного розгляду з пропозиціями президента запропонований закон про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті.

На порядку денному є і законопроєкт про “врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян і осіб без громадянства”, а також питання здійснення габаритно-вагового контролю.