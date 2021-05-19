Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, спрямований на вдосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з фінансового ринку.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4546 проголосували 235 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, метою документа є: ефективне проведення заходів із виведення банку з ринку “шляхом удосконалення механізмів збереження активів банку, запобігання втрати майна банку, задоволення якомога більшої кількості кредиторів банків, що виводяться з ринку”.

“Цей законопроєкт в інтересах вкладників і банків. Зокрема, вкладників, ошуканих шахраями, які виводили чужі гроші з банків, доводячи їх до банкрутства. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час ліквідації банків виявив виведених із них грошей на 120 млрд грн і встановив 700 пов’язаних із банками осіб та інших, які можуть бути причетними до заподіяння шкоди”, – зазначив, виступаючи з трибуни ВР, голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Законопроєкт визначає правові підстави для відшкодування збитків особою, яка заподіяла шкоду банку та кредиторам фінустанови, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду.

Вводяться такі поняття, як: “договір про добровільне відшкодування шкоди (збитків)”, “мирова угода”.

Крім того, документ спрямований на вирішення питань:

• уточнення регулювання порядку ліквідації банків;

• удосконалення механізму правового захисту працівників Фонду гарантування вкладів та членів його адміністративної ради;

• врегулювання питання роботи Фонду із забезпеченими кредиторами банків, які виводяться з ринку;

• уточнення питань щодо сплати судового збору та плати за проведення державної реєстрації;

• удосконалення механізмів збереження активів банку.

У законопроєкті прописана процедура подання цивільного позову в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку та набуття Фондом статусу позивача у справі.

Пропонується запровадити положення, що дозволить Фонду гарантування вкладів ініціювати цивільні, адміністративні, кримінальні чи арбітражні провадження про стягнення шкоди, заподіяної банку внаслідок націоналізації, експропріації майна, реквізиції, руйнування або знецінення майна банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень.