Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, засідання розпочнеться з виступів і пропозицій народних депутатів.
Після цього зі звітом повинен виступити прем’єр-міністр України Денис Шмигаль: щодо ситуації з коронавірусом у нашій країні, причин введення “карантину вихідного дня”, а також використання коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.
Рада розгляне проєкт постанови про скасування “карантину вихідного дня” і про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення.
До повторного першого читання заплановано розгляд законопроєкту про відтермінування обов’язкового використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП).
У другому читанні планується розглянути два законопроєкти, які спрямовані на погашення податкових боргів “Укрнафти” на більш ніж 30 млрд гривень.
Крім того, до другого читання запропоновані законопроєкти:
• про впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій;
• щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування;
• про внесення змін до закону України “Про державні закупівлі” щодо закупівлі природного газу;
• щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусу.
У першому читанні планується розглянути законопроєкт про забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною.
- У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності “карантин вихідного дня”. У зв’язку з цим правоохоронці в Києві провели рейд і в буквальному сенсі слова штурмували деякі заклади через порушення карантинних обмежень.
- В Україні за добу “карантину вихідного дня” поліцейські відкрили дев’ять кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Зупинили роботу 1 355 закладів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “карантин вихідного дня” – це шанс уникнути повного локдауну в країні.