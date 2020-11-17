У Верховній Раді України на сьогоднішньому пленарному засіданні планують заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з коронавірусом COVID-19, а також розглянути постанову про скасування "карантину вихідного дня".

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, засідання розпочнеться з виступів і пропозицій народних депутатів.

Після цього зі звітом повинен виступити прем’єр-міністр України Денис Шмигаль: щодо ситуації з коронавірусом у нашій країні, причин введення “карантину вихідного дня”, а також використання коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Рада розгляне проєкт постанови про скасування “карантину вихідного дня” і про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення.

До повторного першого читання заплановано розгляд законопроєкту про відтермінування обов’язкового використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

У другому читанні планується розглянути два законопроєкти, які спрямовані на погашення податкових боргів “Укрнафти” на більш ніж 30 млрд гривень.

Крім того, до другого читання запропоновані законопроєкти:

• про впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій;

• щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування;

• про внесення змін до закону України “Про державні закупівлі” щодо закупівлі природного газу;

• щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусу.

У першому читанні планується розглянути законопроєкт про забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною.