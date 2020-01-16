Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документ № 1209-1 підтримали 256 народних обранців.
Як зазначив глава фінансового комітету Парламенту Данило Гетманцев, це “антиофшорний законопроєкт”, завдяки якому можна буде боротися з ухиленням від оподаткування з боку великого бізнесу.
За словами нардепа, законопроєкт містить цілий комплекс правил щодо “контрольованих іноземних компаній”.
“Ці правила не дозволять великому бізнесу і тим, кого ми називаємо олігархами, в майбутньому спрямовувати прибуток, отриманий в Україні, за кордон, щоб уникнути оподаткування”, – заявив Гетманцев.
Крім того, документ удосконалює електронний кабінет платника податків і порядок електронного спілкування між платником податків і контролюючим органом.
“Ми нарешті вводимо вперше фактично в історії України реальну відповідальність держави у вигляді реальних штрафів перед платником податків у разі порушення його прав. Ми вводимо провину як обов’язкову умову для притягнення платника за вчинення деяких податкових правопорушень. Ми значно вдосконалюємо електронний кабінет платника і електронне спілкування між платником податків і контролюючим органом”, – розповів Гетманцев.
Законопроєкт надає повноваження Уряду визначити порядок відрахування до держбюджету частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.
У законі “Про захист прав споживачів” пропонується передбачити дозвіл обміняти придбаний товар по QR-коду, надісланому продавцем за допомогою програмного реєстратора розрахункових операцій.
У законі “Про митний тариф України” встановлюється ставка мита для бездимного тютюну для нагрівання.
Також передбачено розподіл повноважень між органами Податкової та органами Митної служби.
Законопроєктом пропонується внести зміни в 12 законодавчих актів: зокрема, до закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про державну підтримку сільського господарства України”, “Про судовий збір” та інші.
- Верховна Рада України сьогодні ухвалила в цілому суперечливий законопроєкт, яким передбачається внесення масштабних змін до Податкового кодексу щодо адміністрування податків.
- Верховна Рада України схвалила підвищення річних лімітів обороту для фізосіб-підприємців (ФОП).