Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, спрямований на вдосконалення адміністрування податків.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ № 1209-1 підтримали 256 народних обранців.

Як зазначив глава фінансового комітету Парламенту Данило Гетманцев, це “антиофшорний законопроєкт”, завдяки якому можна буде боротися з ухиленням від оподаткування з боку великого бізнесу.

За словами нардепа, законопроєкт містить цілий комплекс правил щодо “контрольованих іноземних компаній”.

“Ці правила не дозволять великому бізнесу і тим, кого ми називаємо олігархами, в майбутньому спрямовувати прибуток, отриманий в Україні, за кордон, щоб уникнути оподаткування”, – заявив Гетманцев.

Крім того, документ удосконалює електронний кабінет платника податків і порядок електронного спілкування між платником податків і контролюючим органом.

“Ми нарешті вводимо вперше фактично в історії України реальну відповідальність держави у вигляді реальних штрафів перед платником податків у разі порушення його прав. Ми вводимо провину як обов’язкову умову для притягнення платника за вчинення деяких податкових правопорушень. Ми значно вдосконалюємо електронний кабінет платника і електронне спілкування між платником податків і контролюючим органом”, – розповів Гетманцев.

Законопроєкт надає повноваження Уряду визначити порядок відрахування до держбюджету частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

У законі “Про захист прав споживачів” пропонується передбачити дозвіл обміняти придбаний товар по QR-коду, надісланому продавцем за допомогою програмного реєстратора розрахункових операцій.

У законі “Про митний тариф України” встановлюється ставка мита для бездимного тютюну для нагрівання.

Також передбачено розподіл повноважень між органами Податкової та органами Митної служби.

Законопроєктом пропонується внести зміни в 12 законодавчих актів: зокрема, до закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про державну підтримку сільського господарства України”, “Про судовий збір” та інші.