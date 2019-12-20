Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, яким передбачається спрямування 2 млрд грн на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".

За документ № 2589 проголосували 275 нардепів, повідомляють #Букви.

Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.

Він запропонував Парламенту внести зміни до державного бюджету на 2020 рік і створити Фонд розвитку підприємництва на 2 млрд грн коштом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт “розроблено з метою реалізації програми державної підтримки малого бізнесу в Україні”.

Він передбачає збільшення надходжень до спецфонду держбюджету коштом від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн і спрямування їх на Фонд розвитку підприємництва.

“У 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах”, – йдеться в пояснювальній записці.

Передбачається, що закон набуде чинності 1 січня 2020 року. Водночас документ ще має бути ухвалений у другому читанні.