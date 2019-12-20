За документ № 2589 проголосували 275 нардепів, повідомляють #Букви.
Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.
Він запропонував Парламенту внести зміни до державного бюджету на 2020 рік і створити Фонд розвитку підприємництва на 2 млрд грн коштом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт “розроблено з метою реалізації програми державної підтримки малого бізнесу в Україні”.
Він передбачає збільшення надходжень до спецфонду держбюджету коштом від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн і спрямування їх на Фонд розвитку підприємництва.
“У 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах”, – йдеться в пояснювальній записці.
Передбачається, що закон набуде чинності 1 січня 2020 року. Водночас документ ще має бути ухвалений у другому читанні.
- 3 грудня президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, покликаної стимулювати українців за кордоном повертатися в країну. Програма називається “Повертайся і залишайся”. Перший її етап – доступні кредити для відкриття бізнесу.
- Згодом Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук уточнив, що програма дешевих кредитів запрацює з 1 лютого 2020 року.