Верховна Рада України ухвалила сьогодні в другому читанні і в цілому законопроєкт, спрямований на вдосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

За проєкт закону № 2314 проголосували 237 нардепів, повідомляють #Букви.

Документ був ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Він передбачає внесення змін до Господарського та Цивільного процесуальних кодексів, а також Кодексу адміністративного судочинства.

“Метою і завданням проєкту закону є комплексне врегулювання питань організації діяльності Верховного Суду задля виконання останнім основного свого завдання – забезпечення єдності та сталості судової практики. Крім того, законопроєкт має на меті збалансувати навантаження справами між різними юрисдикціями і сприятиме швидкому розгляду справ”, – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Законопроєктом визначено чіткі підстави для касаційного оскарження рішення суду першої інстанції і постанови суду апеляційної інстанції.

Крім того, спрощується порядок розгляду відводів судді (в разі подачі такого відводу напередодні або в день засідання); забороняється вживання заходів забезпечення позову, що призведуть до призупинення чи припинення конкурсу, аукціону, торгів, тендера або інших публічних процедур, які проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) чи за участю призначеного держорганом суб’єкта в складі комісії.

“Загальновідомою є ситуація зловживання учасниками справи правом на відвід шляхом подачі відводу в день або переддень судового засідання з метою недопущення його розгляду іншим суддею та скасування призначеного судового засідання”, – зазначено в пояснювальній записці.

Законопроєкт вводить обов’язковість додавання до заяви, скарги та клопотання, які подаються на стадії виконання судового рішення, доказів їх надання іншим учасникам справи.