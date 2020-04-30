Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який передбачає приєднання нашої країни до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 0033 проголосували 304 нардепа.

Ініціатором документа є президент України Володимир Зеленський.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, наразі серед усіх країн Південноамериканського та Північноамериканського континентів лише з Бразилією врегульовано питання передачі засуджених для відбування покарання у вигляді позбавлення волі.

Приєднання України до конвенції надасть можливість врегулювати питання співпраці в цій сфері на багатосторонньому рівні з низкою держав, з якими не укладені двосторонні договори (зокрема з США, Канадою, а також рядом країн Південної Америки).

“Прийняття проєкту закону дасть змогу громадянам України, засудженим до позбавлення волі за вчинення злочину в державах-учасницях конвенції, відбувати призначене їм покарання в Україні”, – зазначається в записці.

Міжамериканська конвенція про виконання кримінальних покарань за кордоном набула чинності 12 квітня 1996 року. Її учасниками є: Аргентина, Беліз, Бразилія, Венесуела, Канада, Чилі, Коста-Рика, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Суринам, США, Уругвай, а також Індія, Казахстан, Словаччина, Чехія та Саудівська Аравія.

Конвенція відкрита для приєднання будь-якої держави.