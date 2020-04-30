Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідна пропозиція була розглянута на вимогу 153 народних депутатів. У результаті розгляд банківського законопроєкту (№ 2571-д) за спеціальною процедурою підтримали 255 народних обранців.

Як відомо, до законопроєкту про неповернення “ПриватБанку” його колишнім власникам внесено понад 16 тисяч поправок. Їхній розгляд міг заблокувати прийняття документа і роботу Парламенту на місяці.

Законом про внесення змін до регламенту Ради передбачена особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні, якщо подано щонайменше в п’ять разів більше поправок, ніж статей або пунктів у початковій редакції проєкту законодавчого акта (але не менше 500 поправок).

Щоб запустити особливу процедуру, необхідно, щоб 150 нардепів підписали відповідну пропозицію, після чого за неї має проголосувати Верховна Рада.

Надалі процедура буде такою:

1) Після прийняття Парламентом рішення про застосування особливої процедури у фракцій і груп буде два дні, щоб визначити не більше ніж 5 пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, і скерувати на адресу комітету.

2) Кожен позафракційний нардеп, пропозиції та поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити одну невраховану поправку, на якій він наполягає, і скерувати головному комітету.

3) Головний комітет у дводенний термін узагальнить ці пропозиції та поправки, а також підготує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні.

На засіданні Парламенту розгляд законопроєкту починатиметься з виступу голови або представника профільного комітету, на яке виділять до двох хвилин. Після цього нардепи розглядатимуть поправки.

Ініціаторам відхилених поправок дається на виступ до двох хвилин, а депутатам, які хочуть поставити свою враховану комітетом поправку на підтвердження, – до однієї хвилини.