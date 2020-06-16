Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документ № 2255 підтримали 245 народних обранців.
Законопроєкт передбачає створення Національного органу інтелектуальної власності України як юридичної особи публічного права (державної організації). Новий орган відноситиметься до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Відповідно до законопроєкту, Національний орган інтелектуальної власності – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
Законопроєктом визначаються повноваження органу і порядок його створення.
Документ вводить дворівневу систему державного управління сферою інтелектуальної власності.
Відповідно до неї, Мінекономіки буде реалізовувати державну політику в сфері інтелектуальної власності.
А Національний орган інтелектуальної власності виконуватиме окремі публічні функції (владні повноваження) щодо реалізації цієї політики, зокрема, займатиметься видачею охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності.
Згідно з пояснювальною запискою, такий підхід щодо впровадження дворівневої структури державної системи правової охорони інтелектуальної власності розроблено з урахуванням досвіду іноземних держав (зокрема, Німеччини, Японії, Польщі, Естонії, Грузії, Данії, Сінгапуру, Фінляндії, Південної Кореї, Франції).
- Раніше Верховна Рада України підтримала законопроєкт про реформування патентного законодавства.
- Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про правову охорону географічних назв-брендів.