Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про створення Національного органу інтелектуальної власності.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ № 2255 підтримали 245 народних обранців.

Законопроєкт передбачає створення Національного органу інтелектуальної власності України як юридичної особи публічного права (державної організації). Новий орган відноситиметься до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Відповідно до законопроєкту, Національний орган інтелектуальної власності – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Законопроєктом визначаються повноваження органу і порядок його створення.

Документ вводить дворівневу систему державного управління сферою інтелектуальної власності.

Відповідно до неї, Мінекономіки буде реалізовувати державну політику в сфері інтелектуальної власності.

А Національний орган інтелектуальної власності виконуватиме окремі публічні функції (владні повноваження) щодо реалізації цієї політики, зокрема, займатиметься видачею охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності.

Згідно з пояснювальною запискою, такий підхід щодо впровадження дворівневої структури державної системи правової охорони інтелектуальної власності розроблено з урахуванням досвіду іноземних держав (зокрема, Німеччини, Японії, Польщі, Естонії, Грузії, Данії, Сінгапуру, Фінляндії, Південної Кореї, Франції).