Верховна Рада підтримала сьогодні у другому читанні та в цілому законопроєкт про встановлення нового митного тарифу України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3228 проголосували в другому читанні 290 народних обранців.

Митний тариф України – це перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію нашої країни. Він встановлюється на основі товарної номенклатури Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Зміна митного тарифу пов’язана з необхідністю привести товарну номенклатуру у відповідність з вимогами Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (HS 2017). Остання використовується в більшості країн світу, зокрема в країнах Європейського співтовариства, при встановленні митних тарифів.

До цього в основі митного тарифу України лежав застарілий стандарт 2012 (тоді як більшість країн світу використовують новий). Це, зокрема, спровокувало виникнення відмінностей в товарних кодах України та інших країн при митному оформленні товарів; неможливість зіставлення митної статистики.

Законопроєкт змінює класифікацію, опис, додаткові одиниці виміру і обліку окремих товарів. При цьому ставки ввізного мита на товари залишаються незмінними.

Як пояснили в українському Міністерстві фінансів, законопроєкт “направлений, зокрема, на усунення розбіжностей у товарних кодах країни-експортера та України, що сприятиме спрощенню та прискоренню здійснення митних процедур під час митного оформлення товарів, що імпортуються”.