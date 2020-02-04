Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 2767 проголосували 266 нардепів (221 – від “Слуги народу”, 11 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 12 – від групи “За майбутнє”, 17 – від групи “Довіра”, 5 позафракційних).

“Наша колега Альона Бабак виявила бажання написати заяву про звільнення з посади… Я хотів би подякувати Альоні Валеріївні за роботу”, – зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи з трибуни ВР.

Сама Бабак натякнула, що йде в зв’язку з ситуацією в будівельній галузі, яку зацікавлені особи “обплутали як спрут”.

Нардепи від низки фракцій (зокрема, “Європейської Солідарності” і “Голосу”) виступили проти звільнення Бабак, закликавши розібратися в ситуації і не відправляти у відставку ефективного міністра.

Після виступів нардепів сама Бабак закликала народних обранців її звільнити.

“Ця заява написана мною за власним бажанням, тому що так необхідно і важливо в цей момент. Це моє особисте рішення. Я прошу не спекулювати цим. Не тисне на мене система, тому що система правозахисних органів мене зараз захищає. Всі факти, які я озвучила, зараз на розгляді відповідних органів… Я прошу враховувати мою волю і відпустити мене”, – наголосила Бабак.