Верховна Рада України сьогодні ухвалила в цілому законопроєкт, яким пропонується виділити додатково 2 млрд гривень на подолання наслідків повеней у західних регіонах нашої країни.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3776 проголосували 350 народних обранців.

Документом вносяться зміни в закон “Про державний бюджет України на 2020 рік”.

“Проєкт закону розроблено з метою збільшення обсягу видатків у державному бюджеті України на 2020 рік для вжиття невідкладних заходів з подолання наслідків повені в західних областях України, що виникла у червні 2020 року”, – наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту.

Так, документом передбачено збільшити на 2 млрд грн обсяг резервного фонду держбюджету з метою фінансування заходів щодо нейтралізації негативних наслідків повеней.

“Зокрема, Мінекології, а також Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою облдержадміністраціями заявлено мінімальну додаткову потребу у коштах на відновлення пошкоджених червневими повадками об’єктів та надання допомоги постраждалому населенню у сумі понад 1,4 млрд грн”, – сказано в пояснювальній записці.