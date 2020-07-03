Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 3776 проголосували 350 народних обранців.
Документом вносяться зміни в закон “Про державний бюджет України на 2020 рік”.
“Проєкт закону розроблено з метою збільшення обсягу видатків у державному бюджеті України на 2020 рік для вжиття невідкладних заходів з подолання наслідків повені в західних областях України, що виникла у червні 2020 року”, – наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту.
Так, документом передбачено збільшити на 2 млрд грн обсяг резервного фонду держбюджету з метою фінансування заходів щодо нейтралізації негативних наслідків повеней.
“Зокрема, Мінекології, а також Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою облдержадміністраціями заявлено мінімальну додаткову потребу у коштах на відновлення пошкоджених червневими повадками об’єктів та надання допомоги постраждалому населенню у сумі понад 1,4 млрд грн”, – сказано в пояснювальній записці.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок повені до сьогодні залишаються підтопленими 70 населених пунктів у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалих від паводків у західних областях України забезпечать житлом. Влада допоможе відновити пошкоджене житло або надасть нове.