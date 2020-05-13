Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, який дозволить українським чиновникам не декларувати майно, яке записане на дітей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт № 3355-1 підтримали 244 народних депутатів.

Законопроєкт розробили депутати партії “Слуга народу” для “визначення суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства”.

У законопроекті пропонуються ввести нову норму, завдяки якій чиновники не повинні декларувати майно, якщо воно записано на неповнолітніх дітей, які з ними не проживають.

Серед інших заявлених змін – виключення зі списку осіб, які зобов’язані подавати електронні декларації про майновий стан, радників, помічників, уповноважених, прессекретаря президента України, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Проєктом закону пропонується встановити, що дія Закону України “Про запобігання корупції” (в тому числі положення щодо фінансового контролю) поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), в статутному капіталі якого більше 50% часткою належать державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, в статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій прямо або побічно належить державі.