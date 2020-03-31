Сьогодні, 31 березня, парламент прийняв за другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час позачергового засідання, яке почалося 16:30 годин 30 березня та завершилося о 00:45 годин 31 березня парламент розглянув всі поправки до законопроєкту № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення”.

Після законопроєкт був виставлений на голосування та прийнятий у другому читанні і в цілому. На підтримку законопроєкту виступили 259 народних депутатів. Після оголошення результатів голосування в залі пролунали оплески. Аплодував й Президент України Володимир Зеленський, який був присутній в залі.

Народні депутати фракції “Опозиційна платформа — За життя” під час голосування зібралися біля трибуни парламенту. Підсумки голосування нардепи зустріли криками “Ні продажу сільськогосподарської землі!”.

Напередодні позачергового засідання народний депутат від “Слуги народу” Євгенія Кравчук повідомила, що на засіданні фракції “Слуги народу” було прийнято рішення проголосувати за вказаний законопроєкт у наступних параметрах, які підтримують міжнародні кредитори:

— він вступить в дію з 1 липня 2021, “коли посткоронавірусна паніка спаде та всі повернуться до нормального життя”;

— перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи — громадяни України і не більше 100 гектар в одні руки;

— після цього — наступні два роки землю зможуть купувати українські юридичні особи не більше 10 000 гектар в одні руки;

— землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки);

— питання про продаж землі іноземним фізичним та юридичним особам буде вирішене після всеукраїнського референдуму.